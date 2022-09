Rückendeckung hin oder her, die Kritik an Tedesco wird immer lauter. Und die Bilanz ist tatsächlich ernüchternd. RB, das am Dienstag (06.09.) zum Auftakt der Champions League auf Schachtjor Donezk trifft, sammelte in den ersten fünf Bundesliga-Spielen nur fünf Punkte und ist Tabellen-Elfter – zu wenig für den amtierenden Pokalsieger.