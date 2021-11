Wir haben ein paar Highlights herausgepickt. Im Oberhaus steht für RB Leipzig am Freitag, den 3. Dezember, das Auswärtsspiel bei Union Berlin an. 20:30 Uhr geht’s los, Emotionen an der Alten Försterei sind garantiert (14. Spieltag). Danach wird die Mannschaft von Jesse Marsch ihre Partien bis zum 19. Spieltag durchgehend an einem Sonnabend austragen. Mit einer Ausnahme: Am Mittwoch (15. Dezember/16. Spieltag) geht es zum FC Augsburg. Der Anpfiff erfolgt 20:30 Uhr.