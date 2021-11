Der FC Erzgebirge Aue hat das in der Länderspielpause angesetzte Testspiel verloren. Beim Ligakonkurrenten Jahn Regensburg unterlag die Mannschaft von Teamchef Marc Hensel am Donnerstag (11.11.) mit 1:3 (1:2). Im Regensburger Sportpark am Kaulbachweg hatte David Otto die Gastgeber vor rund 100 Zuschauern mit einem Doppelschlag in der 12. und 20. Minute in Führung gebracht. Antonio Mance gelang noch vor dem Seitenwechsel der Anschlusstreffer (31.) für den Tabellen-Vorletzten.