RB Leipzig hat sich im Testspiel gegen Slask Wroclaw schwer getan. Das Team von Jesse Marsch, das auf zwölf Spieler wegen diversen Länderspieleinsätzen verzichten musste, verlor gegen den polnischen Erstligisten am Mittwoch vor 261 Zuschauern auf dem Trainingsplatz am Cottaweg mit 1:2 (1:2). Waldemar Sobota (14.) und Erik Exposito (16.) brachten die Gäste mit einem Doppelschlag in Führung, ehe Christopher Nkunku (42.) verkürzte.