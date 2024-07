Am Sonntag geht sie zu Ende, die furiose Fußball-EM in Deutschland. Die Top-Stars tauchen von der großen Bühne ab, genießen Urlaub und Erholung. Lange müssen sich die Fans in Leipzig allerdings nicht gedulden, um die Crème de la Crème wiederzusehen. Wie die LVZ schreibt, testet RB Leipzig am 10. August gegen Paris Saint-Germain. Das ursprünglich an diesem Tag geplante Duell mit Lazio Rom wird verschoben.