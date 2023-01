RB Leipzig bereitet sich vom 2. bis zum 11. Januar in Abu Dhabi auf die Wiederaufnahme der Saison vor, ein zweiter Test soll am Dienstag folgen. Am 20. Januar eröffnen die Sachsen gegen Tabellenführer FC Bayern München den 16. Spieltag.

Bildrechte: IMAGO / PA Images

Nicht am Trainingslager teilnehmen konnten Peter Gulacsi (Kreuzbandriss) und Christopher Nkunku (Außenbandriss). Die Leistungsträger fehlen weiterhin verletzt und traten die Reise nach Abu Dhabi nicht mit an.



Timo Werner und David Raum nehmen hingegen am Trainingslager teil, ein Einsatz kam für beide aber zu früh. Werner laboriert noch an einem Syndesmosebandriss, Raum zog sich nach der WM-Teilnahme eine Sprunggelenksverletzung zu. Die deutschen Nationalspieler nutzten die Zeit im Trainingslager für individuelle Reha-Einheiten. Erst nachträglich angereist war der Kroate Josko Gvardiol, der bei der WM mit seinem Team Platz drei erreicht hatte und dafür Sonderurlaub bekam.