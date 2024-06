RB steigt am 4. Juli in die Vorbereitung auf die neue Saison ein. Zwischen dem 28. Juli und dem 4. August ist das Team von Trainer Marco Rose auf USA-Tour und bestreitet dort Testspiele gegen die englischen Premier-League-Klubs Aston Villa und Wolverhampton Wanderers. Rot-Weiß Erfurt beginnt bereits am 1. Juli mit dem Training und hat mit dem Testspiel am 6. Juli gegen Zweitligist Hertha BSC ein Highlight vor der Brust.