In der Partie über 4 mal 30 Minuten hatte Alexander Sörloth die Sachsen nach zehn Minuten in Führung gebracht. Beni Makouana gelang in der 94. Minute nach einem schweren Abwehrfehler von Ben Klefisch mit der ersten Gäste-Chance der Ausgleich. Sepi Wahri besiegelte mit seinem Treffer in der 117. Minute die Niederlage.

Alexander Sörloth mit Christopher Nkunku und Amadou Haidara (Leipzig) jubeln nach dem Führungstreffer. Bildrechte: Karina Hessland-Wissel