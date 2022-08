Timo Werner und RB Leipzig - es geht in die zweite Runde. Nach vier glorreichen Jahren in der Messestadt ist der 26-Jährige am Montagabend nach Leipzig zurückgekehrt. Im Flieger von Red-Bull-Chef Mateschitz landete Werner am Abend mit seiner Freundin in Leipzig/Halle. Danach wurde im Leipziger Steigenberger genächtigt.

Mittwoch erstes Teamtraining

Heute (09.08.2022) steht der Medizincheck an. Passiert nichts Außergewöhnliches wird der Vertrag danach fix gemacht. Schon am Mittwoch könnte Werner ins Training einsteigen und am Samstag beim Heimauftakt gegen den 1. FC Köln (15:30 Uhr) im Kader stehen und womöglich sei 157 Spiel für RB bestreiten. Bildrechte: imago images/opokupix

Gutes Geschäft für RB Leipzig

Medienberichten zufolge soll der Nationalstürmer 19,5 Millionen Euro plus Boni kosten. Er wäre damit ein echtes Schnäppchen für RB. 2020 war er für rund 55 Millionen Euro nach London verkauft worden. Mehr Gewinn gibt es aktuell mit wohl keiner Geldanlage dieser Welt.

Der Wechsel hatte sich in den letzten Tagen bereits angedeutet. Bei Chelseas Auftaktspiel beim FC Everton am Samstag stand Werner angeblich wegen einer Zerrung nicht im Kader des Teams von Trainer Thomas Tuchel. In England war der Angreifer zuletzt häufig nur Reservist. Um seine WM-Teilnahme nicht zu gefährden, wollte Werner Chelsea verlassen und zurück in seine Wohlfühloase Leipzig. In 89 Pflichtspielen für den FC Chelsea schoss Timo Werner 23 Tore und gab 21 Vorlagen. Bei Trainer Thomas Tuchel ist der Nationalspieler aber nicht gesetzt. Bildrechte: IMAGO / Javier Garcia/Shutterstock