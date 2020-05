Torjäger Timo Werner will bei einem möglichen Weggang von Bundesligist RB Leipzig lieber nach Europa als zum FC Bayern. Das sagte der Fußball-Nationalspieler in einem Interview mit der „Bild“-Zeitung (Samstagausgabe, 02.05.2020).

Der frühere Stuttgarter, der in dieser Saison bereits 21 Bundesliga-Tore schoss, sagte dem Blatt: "Bayern ist ein toller Verein, da brauchen wir nicht drüber zu reden. Und Hansi Flick hat diese Saison bewiesen, dass er ein richtig guter Cheftrainer ist. Aber falls ein Wechsel irgendwann einmal ein Thema werden sollte, würde mich eher der Schritt ins Ausland reizen als ein Wechsel zu Bayern." Einen Grund in eine andere europäische Top-Liga nannte Werner ebenfalls: "Es ist einfach so, dass mich die Herausforderung in einer anderen Liga noch etwas mehr reizen würde als ein Wechsel innerhalb der Bundesliga."

Werner wurde zuletzt immer wieder mit der Premier-League-Klubs wie dem FC Liverpool oder dem FC Chelsea in Verbindung gebracht. Werner hat zwar bei RB einen noch bis Sommer 2023 datierten Vertrag. In diesem ist aber auch eine Ablösesumme vereinbart, mit der Goalgetter die Leipziger bereits im Sommer verlassen kann. Diese soll Presseberichten zufolge bei rund 60 Millionen Euro liegen.

Möglich, dass Werner angesichts der Corona-Krise und der angespannten Situation im Fußball, auch in Leipzig bleibt. Auf eine entsprechende Frage reagierte er allerdings ausweichend: "Ich weiß extrem zu schätzen, was ich an RB Leipzig habe und würde deswegen niemals sagen: 'Ich muss hier unbedingt weg!'".



Werner war bereits in der vergangenen Saison umworben. So wurde u.a. ein Wechsel zum FC Bayern verhandelt. Der Transfer platzte im vergangenen Sommer aber. "Was damals die Beweggründe des FC Bayern waren, kann ich nicht beantworten“, erklärte Werner jetzt rückblickend.