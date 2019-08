Das lange Hin und Her um einen Wechsel oder die Vertragsverlängerung von Nationalstürmer Timo Werner ist beendet. Wie RB Leipzig am Sonntag offiziell bekannt gab, hat der Angreifer bei den Leipzigern verlängert. Der neue Kontrakt läuft bis 2023 und soll dem Vernehmen nach verbesserte Konditionen enthalten.

"Wir sind froh, dass die Verhandlungen mit Timo Werner nun zu einem positiven Ende geführt haben und er sich zur Vertragsverlängerung mit uns entschieden hat", wird RB-Geschäftführer OIiver Mintzlaff in der Mittleiung zitiert. Der bisherige Vertrag von Werner hatte eine Lauftzeit bis 2020, in den vergangenen Monaten hatte es immer wieder Spekulationen gegeben, dass Werner zum FC Bayern München wechseln könnte. In Leipzig ließ Werner immer wieder Ultimaten für eine Verlängerung verstreichen.