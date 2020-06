Die Fußball-Bundesliga und RB Leipzig verlieren ein weiteres Aushängeschild an die englische Premier League. Timo Werner wechselt in diesem Sommer zum FC Chelsea. Da gaben beide Vereine am Donnerstag bekannt.

"Ich freue mich, bei Chelsea unterschrieben zu haben. Es ist ein stolzer Moment für mich", sagte Werner, der in London noch den Medizincheck bestehen muss: "Ich möchte mich bei RB Leipzig und seinen Fans für vier fantastische Jahre bedanken. Sie werden immer in meinem Herzen sein. Nun wage ich mich in die Weltmetropole London. Für mich war klar, dass mein nächster Schritt ins Ausland gehen wird - das war immer schon mein Traum." Im Champions-League-Viertelfinale von RB Leipzig Mitte August in Lissabon werde Werner bereits nicht mehr für die Sachsen auflaufen, schrieb RB.