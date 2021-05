Ihr könnt euch also schon einmal fett in den Kalender eintragen, dass die erste Tipprunde des "EM-Experten" am 11. Juni starten wird. Danach geht es nahtlos weiter mit der kompletten Gruppenphase, der Endrunde ab dem Achtelfinale und dem Finalspiel am 11. Juli. Wir freuen uns auf jeden Fall auf euch und können den "heißen" Start nicht mehr erwarten.