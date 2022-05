Die Zeit von Tom Krauß bei Zweitligist 1. FC Nürnberg neigt sich dem Ende entgegen – und längst ist klar, dass der U21-Nationalspieler bei den Franken vermisst werden wird. "Die Leihe von Tom war für alle Beteiligten ein Erfolg. Und es ist auch kein Geheimnis, dass wir ihn gern weiter behalten hätten", betonte FCN-Sportvorstand Dieter Hecking am Mittwoch (4. Mai) angesichts der bevorstehenden Rückkehr des zentralen Mittelfeldspielers zu RB Leipzig nach Saisonende.

Kaum verzichtbar auf Nürnbergs Doppel-Sechs

2020 war der gebürtige Leipziger – sowohl Vater Holger als auch Großvater Roland spielten in Probstheida und in Leutzsch – von RB für zwei Jahre zum "Club" ausgeliehen worden, wo er sich auf der Doppel-Sechs schnell unverzichtbar machte. Unter Cheftrainer Robert Klauß, zuvor Nachwuchs- und Co-Trainer bei RB Leipzig, absolvierte der mittlerweile 20-Jährige bis dato 63 Pflichtspiele – dabei gelangen ihm fünf Tore und fünf Vorlagen, unter anderem der 1:0-Siegtreffer im vergangenen Oktober bei Dynamo Dresden.



"Er hat mich quasi mitgenommen aus Leipzig, er hat mit dem Weg aufgezeigt, Profi zu werden hier in Nürnberg. Da bin ich ihm dankbar", sagte Krauß unlängst im Bayerischen Rundfunk über Förderer Klauß. "Weil es gab auch mal weniger gute Spiele und er hat trotzdem auf mich gesetzt."

Tom Krauß dreht jubeld ab, Dynamos Antonis Aidonis schaut bedröppelt – Nürnberg gewinnt 1:0 in Dresden. Bildrechte: IMAGO / Picture Point LE

Neue Chance bei RB Leipzig?

Bei seinem Jugendverein RB Leipzig, in dessen Nachwuchsleistungszentrum er 2011 vom damaligen FC Sachsen gewechselt war, hat Krauß noch einen Vertrag bis 2025. Laut dem Portal transfermakt.de schoss sein Marktwert seit der Ankunft in Nürnberg von 300.000 Euro auf vier Millionen Euro – eine feste Verpflichtung war finanziell illusorisch für den FCN, der als Tabellensechster mit sechs Punkten Rückstand zwei Spieltage vor Schluss nur noch eine theoretische Chance auf die Bundesligarückkehr hat.



Was RB mit dem hochtalentierten Akteur vorhat, wird der (Transfer-)Sommer zeigen. Auf Krauß' Einsatzgebiet tummelt sich aktuell die Topkonkurrenz um Kevin Kampl, Konrad Laimer, Tyler Adams oder Amadou Haidara. Sollte er sich im Verlauf der Sommervorbereitung im Team von Domenico Tedesco nicht in den Vordergrund spielen können, wird es an leih- oder kaufinteressierten Erstligisten definitiv nicht mangeln. "Wir werden von Tom sicher noch einiges Gutes im Fußball hören", zeigte sich Dieter Hecking jedenfalls gewiss.

Dennis Borkowski (li.) und Tom Krauß (re.) im Trainingszweikampf beim 1. FC Nürnberg. Bildrechte: IMAGO / Zink

Auch Borkowski zurück an den Cottaweg

Weit weniger zufriedenstellend verlief derweil der Aufenthalt des seit Januar 2021 ebenfalls von RB nach Nürnberg ausgeliehenen Angreifers Dennis Borkowski. Bekam der Riesaer in der Rückrunde 2020/21 noch dauerhafte Zweitliga-Auftritte, reichte es in der laufenden Saison gerade noch für zehn Einsätze, sieben davon an den ersten sieben Spieltagen. Seine letzten 15 Pflichtspielminuten datieren vom 21. Januar 2022 gegen Fortuna Düsseldorf. Auch Borkowski wird vom FCN am letzten Spieltag gegen den FC Schalke verabschiedet und kehrt an den Cottaweg zurück, wo sein Vertrag ebenfalls noch bis 2025 gilt.