Neben RB Leipzig will auch der Handball-Bundesligist SC DHfK Leipzig ein Pilotprojekt starten und am 1. April gegen Erlangen 1000 Fans in die Halle lassen. Laut Köpping befinde man sich bei den Anträgen der Clubs "noch in der Abstimmung". Am Montag hatte Leipzigs OBM Jung Veranstaltungen mit Zuschauern als illusorisch eingestuft, war dabei aber von einer Kopplung an eine Sieben-Tages-Inzidenz von 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner ausgegangen.