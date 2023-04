Leipzig hat gegen keine andere Mannschaft so viele Spiele gewonnen und Tore erzielt wie gegen Hertha BSC: 11 der 13 Duelle (alle in der Bundesliga) gingen an die Sachsen (ein Remis, eine Niederlage). Dabei fielen 48:14 Tore, also zuschauerfreundliche 4,8 (!) Treffer pro Spiel. Noch krasser ist die Bilanz im Olympiastadion: Hier hat RB immer gegen die Berliner gewonnen und in den 6 Spielen 26:6 Tore erzielt. Insgesamt fielen 5,3 Treffer pro Spiel.