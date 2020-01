Nach einem ersten lockeren Training am Montag geht es ab Dienstag dann schon voll zur Sache. Mit Hilfe von Leistungstests sollen Defizite erkannt werden, und ob die Spielerinnen ihren individuellen Trainingsplan, den sie über die Feiertage mit nach Hause bekommen hatten, auch umgesetzt haben. "Natürlich haben alle die Zeit zwischen den Jahren genutzt, um im Kreise ihrer Familien die Köpfe freizubekommen", so Heck, "doch wir starten nicht wieder bei null."

Die Schülerinnen im Kader waren mit ihrer Klasse des Jenaer Sportgymnasiums im Skilager in Österreich, andere wie Lisa Seiler, Anja Heuschkel und Laura Kiontke nahmen am Silvesterlauf in Apolda teil. Zudem gab es einen internen Teamwettbewerb, bei dem möglichst viele Laufkilometer gesammelt werden sollten. Für Mittelfeldspielerin Heuschkel war die Einheit am Montag das erste Teamtraining unter voller Belastung seit fast einem Jahr, die letzten zwölf Monate hatte sie wegen einer langwierigen Verletzung verpasst.