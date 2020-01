Für die Fußballer des Bundesliga-Spitzenreiters RB Leipzig wird es wieder ernst. Nach einigen Tagen der Ruhe zum Jahreswechsel bat Coach Julian Nagelsmann die Spieler am Montag um 11:30 Uhr zur ersten Einheit dieses Jahres ins Trainingszentrum am Cottaweg.

Zu Beginn der Rückrundenvorbereitung musste Nagelsmann allerdings auf einige Spieler verzichten. Neben Sturm-Ass Timo Werner, der krankheitsbedingt nur einige leichte Übungen in der RB-Akademie absolvieren konnte, fehlten zudem Kevin Kampl, Ibrahima Konaté, Willi Orban, Stefan Ilsanker, Marcelo Saracchi und Luan Candido. Während Kampl nach seiner Knöchel-OP noch zur Reha in Österreich ist, wurde Konate nach einer Hüftverletzung Einzeltraining verordnet.



Ilsanker ist ebenfalls krank, bei Kapitän Orban könnte es noch etwas länger dauern. Der Innenverteidiger laboriert an einer Knieverletzung, ging zu Weihnachten noch an Krücken. Linksverteidiger Saracchi steht vor einer anderthalbjährigen Leihe zu Galatasaray Istanbul, lediglich die Bestätigung der Türken steht noch aus. Der 18 Jahre alte Candido soll beim brasilianischen RB-Klub Bragantino in den kommenden 18 Monaten Erfahrungen sammeln.