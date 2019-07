Der Niederländer Ryan Babel hatte die Istanbuler in der 28. Minute per Kopfball in Führung. Der Treffer ging allerdings auf die Kappe von Konrad Laimer, der zuvor die Flanke in den Fünfer unterschätzte. Kurz vor dem Seitenwechsel schnupperte die Mannschaft von Julian Nagelsmann am Ausgleich, doch Yussuf Poulsen und Timo Werner, dessen Ball geblockt wurde, vergaben die Chancen.