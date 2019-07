Konrad Laimer: "Man braucht eine überragende Saison, um annähernd an Platz 1 heranzukommen. Im Fußball ist nichts unmöglich, aber so weit nach vorne zu schauen bringt uns nichts."

Konrad Laimer: "Ich fühle mich durch und durch wohl. Es gab Aufs und Abs. Mal habe ich weniger gespielt, mal mehr. Aber ich denke, dass ich in diesen zwei Jahren ein bis zwei Schritte nach vorne gegangen bin. Und so soll es auch weitergehen."

Konrad Laimer: "Ich habe in der letzten Saison ein Tor in der Bundesliga gemacht und einen Treffer in der Europa League. Ich glaube, dass ich viel mehr Tore erzielen kann. Wenn man zum Beispiel in einer Spielzeit siebenmal trifft und zehn Torvorlagen gibt, steht man in der Öffentlichkeit auch viel besser da."