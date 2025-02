Vor allem die Säule "Interesse" hatte in den vergangenen Wochen für teils hitzige Diskussionen gesorgt, hatten die Traditionsvereine aus dem Unterhaus doch gefordert, dass der Faktor des öffentlichen Interesses an den jeweiligen Vereinen künftig stärker gewichtet werden sollte. Zwar sollen Faktoren wie die TV-Reichweite und die Zahl der Vereinsmitglieder künftig bei der Verteilung der Medienerlöse berücksichtigt und damit "sowohl die Vereins- und Mitgliederarbeit als auch die Attraktivität der Clubs für TV-Zuschauer" honoriert werden. Aber diese Faktoren gehören weiterhin zum Bereich "Interesse", der letztlich nur einen geringen Anteil der Gesamteinnahmen ausmacht.

RB Leipzig profitiert wie die anderen Topvereine der Bundesliga neben der Ligazugehörigkeit besonders von der Säule Leistung und der Internationalen Vermarktung. So kam RB in den letzten vier Jahren immer unter die besten vier Mannschaften, was die Einnahmen bei den TV-Geldern anbelangt. Bis zu 85 Millionen Euro kamen so auf das Konto. Summen, die auch einem finanziell abgesicherten Verein wie RBL einen enormen Vorsprung gegenüber der Ligakonkurrenz verschaffen.