Nun geht es am Samstag (25.01.2020, Live im Ticker) zu Eintracht Frankfurt. Im Hinspiel hatte sich RB zu einem 2:1-Heimsieg gezittert. Der 20-Jährige Adams erklärte nun: "Das ist ein sehr starker Klub. (…) Wir müssen die richtige Mentalität an den Tag legen und gleich treffen." Adams, der verletzungsbedingt in dieser Saison erst auf zwei Einsätze kam (Adduktorenbeschwerden und Trainingsrückstand), musste erst einmal damit klarkommen, so lange auszufallen. Jetzt gehe es ihm aber wieder bestens, so Adams: "Ich fühle mich gut. Es ist aufregend, wieder zurück zu sein."

Bildrechte: Picture Point