Mit der Vorstellung des neuen Cheftrainers Jesse Marsch ist RB Leipzig in die heiße Phase der Saisonvorbereitung gestartet. Einer, der sich besonders über das Engagement des US-Amerikaners freuen dürfte, ist RB-Spieler und Marsch-Landsmann Tyler Adams. Der 22-Jährige hat seinem neuen und alten Coach viel zu verdanken, wie er "Sport im Osten" im exklusiven Gespräch verraten hat.

"Jesse ist die Person, die mir geholfen hat, meine Karriere zu starten. Als ich 16 war hat er mich in New York unter Vertrag genommen und hat mir damals schon aufgezeigt, wo mein Weg mich einmal hinführen könnte. Und bis jetzt hat das alles wunderbar geklappt. Er hat mir die Chance gegeben, Profi-Spieler zu werden und dafür werde ich ihm immer dankbar sein", so Adams.