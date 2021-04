Tyler Adams (li.) gegen Liverpools Sadlo Mané Bildrechte: imago images/Matthias Koch

Die 0:1-Niederlage im Top-Spiel am vergangenen Samstag gegen Bayern München hat ihn weniger traurig als sauer gemacht: "Wir hatten mehr vom Spiel, hatten ein paar gute Chancen. Wenn wir die Chancen nutzen, dann können wir die Partie gewinnen, vor allem auch zuhause." Gegen die ganz großen Vereine wie Bayern München oder zuletzt Liverpool in der Champions League hat es für RB bislang noch gereicht: "Wenn Du gegen die großen Clubs spielst, dann siehst du die Qualität, die sie auf dem Platz haben. Für Bayern gibt es schon Gründe, warum sie so viele Trophäen gewonnen haben und dabei sind, die Bundesliga wieder zu gewinnen. Sie sind ein sehr starkes Team. Wir sind ein junges Team, einige von uns sind noch nicht so erfahren. Aber wir wissen, dass wir die Qualität haben, uns mit diesen Teams zu messen. Wir müssen aus diesen Erfahrungen lernen. Und wir müssen vielleicht lernen, die entscheidenden Punkte in diesen großen Begegnungen zu setzen."