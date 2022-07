Mittelfeldspieler Tyler Adams verlässt DFB-Pokalsieger RB Leipzig und wechselt in die Premier League. Wie die Sachsen am Mittwochabend mitteilten, schließt sich der US-Nationalspieler Leeds United an, das vom früheren RB-Coach Jesse Marsch trainiert wird. Medienberichten zufolge soll die Ablösesumme bei bis zu 23 Millionen Euro liegen. In Leipzig lief Adams' Vertrag noch bis 2025.

Für Tyler Adams gibt es in Leeds ein Wiedersehen mit dem früheren RB-Coach Jesse Marsch Bildrechte: imago images/Matthias Koch