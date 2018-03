Stürmer Eric Hottmann (VfB Stuttgart) hatte die DFB-Auswahl zwar in der 35. Minute in Führung gebracht, doch Frankreich glich noch vor der Pause durch Charles Abi aus (42.). Ein Doppelschlag durch Yacine Adli (83.) und Alexis Flips (85.) brachte die Vorentscheidung. Nach dem späten Anschlusstreffer durch Erik Majetschak (87., RasenBallsport Leipzig) sorgte Adli in der Nachspielzeit (90.+2) gegen das aufgerückte deutsche Team für den vierten französischen Torjubel. Im ersten Duell am Freitag hatten sich die beiden Kontrahenten in Eilenburg mit 2:2 (2:1) getrennt.

Erik Majetschak (3. v. l.) Bildrechte: IMAGO