Im Unterhaus muss sich Erzgebirge Aue auf ein Geisterspiel beim 1. FC Nürnberg (22. März) vorbereiten. Der Freistaat Bayern kam gestern der Empfehlung des Bundesgesundheitsministers nach und verbot alle Großevents mit mehr als 1.000 Zuschauern. Das Heimspiel der Auer am 14.März gegen den SV Sandhausen ist – Stand jetzt – nicht gefährdet. Auch die Partien der SG Dynamo Dresden sind bisher nicht betroffen. Die Dresdner reisen am 15. März nach Hannover und empfangen am darauffolgenden Wochenende Greuther Fürth (22. März).

RB Leipzig empfängt am Samstag (14. März) den SC Freiburg. Am Freitag, den 20. März reisen die Sachsen zum FSV Mainz 05. Beide Spiele sind derzeit nicht von einem Zuschauerausschuss betroffen.

In der 1. und 2. Handball-Bundesliga sind der SC Magdeburg, der SC DHfK Leipzig, die ThSV Eisenach, der HC Elbflorenz sowie der EHV Aue von möglichen Geisterspielen betroffen. Die HBL will sich am kommenden Montag zusammensetzen und den weiteren Verlauf klären. In der 2. Bundesliga kann das Duell zwischen der HC Elbflorenz und dem EHV Aue (15. März) – Stand jetzt - stattfinden. Das Auswärtsspiel der Eisenacher am Freitag (13. März) bei Lübeck-Schwartau wird auf einen späteren Zeitpunkt verlegt.