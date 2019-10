Die UEFA hat RB Leipzigs Physiotherapeut Alexander Sekora für ein Champions-League-Spiel gesperrt. Das gab der Verein am Freitag bekannt. Demnach habe der europäische Fußballverband die Sperre am Donnerstag beschlossen, nachdem Sekora bei der Partie am 2. Oktober gegen Olympique Lyon (0:2) von Schiedsrichter Antonio Mateu Lahoz die Rote Karte kassiert hatte.