Fußball-Bundesligist RB Leipzig ist in Sachen Umsatz erstmals an Borussia Dortmund vorbeigezogen. Das berichtet die "Mitteldeutsche Zeitung" am Sonnabend (09.07.2022).

Schaut man sich die Zahlen der Saison 2020/2021 an, so kommt Leipzig auf einen Rekordumsatz von 370 Millionen Euro. Dortmund auf 334 Millionen. RB steigerte den Umsatz um 50 Millionen, dank des 55-Millionen-Transfers von Timo Werner zum FC Chelsea. Der BVB weist ein Minus von 36 Millionen auf.

Allerdings haben die Rasenballer mit 228 Millionen Euro Schulden auch so hohe Verbindlichkeiten wie noch nie. 2019 hatten die Sachsen 100 Millionen Euro Schulden bei Investor Red Bull die in eine Kapitalrücklage umgewandelt. Dies war mit dem Recht auf eine Vorabdividende für Red Bull begründet worden: "Bei einer jährlichen Ausschüttung von etwa 500.000 Euro muss sich Red Bull noch etwa 200 Jahre gedulden, bis sich das Investment amortisiert", so Bilanz-Experte Ludwig Hierl, Professor der DHBW Heilbronn, in der "MZ".