"Wir haben aufgezeigt, was wir ihm bieten können und welchen Part er bei uns einnehmen soll. Jetzt liegt die Entscheidung bei ihm", hatte RBL-Sportdirektor Markus Krösche Mitte Dezember dem Fachmagazin "kicker" gesagt. Zuvor war das norwegische Toptalent unter anderem in Leipzig gewesen. Auch Cheftrainer Julian Nagelsmann bestätigte anschließend, ein "gutes Gespräch" mit Haaland gehabt zu haben.

Allerdings hat sich der Salzburger nun allem Anschein nach gegen einen Wechsel nach Leipzig entschieden. Demzufolge lief also auch die Empfehlung von Jesse Marsch , dem jetzigen Salzburger Chefcoach und vorherige Co-Trainer von RBL, ins Leere. Die "Bild" mutmaßte, dass der 19-Jährige angesichts der Positionskonkurrenz mit Patrik Schick und Yussuf Poulsen zu wenig Spielpraxis befürchtete und darüber hinaus bei den potenziellen Transfer-Mitbewerbern auch einen besser dotierten Vertrag erhalten würde.

Im Gegensatz zu RB Leipzig soll neben dem italienischen Rekordmeister Juventus Turin, Manchester United sowie weiteren englischen Renommierklubs auch Borussia Dortmund noch auf eine Zusage des Angreifers hoffen können. In Haalands aktuell bis 2023 laufenden Vertrag dürfte laut unbestätigten Berichten eine Ausstiegsklausel von 20 Millionen Euro mit enthalten sein.



Der Norweger war erst im Januar 2019 vom heimischen Spitzenklub Molde FK nach Österreich gewechselt und hatte nicht zuletzt in der laufenden Champions-League-Saison für Furore gesorgt. In sechs Gruppenspielen erzielte er acht Treffer - dennoch zog Salzburg gegen Titelverteidiger FC Liverpool und den SSC Neapel den Kürzeren.