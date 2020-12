Er würde sich wünschen, "dass der DFB bei sich anfängt und sich dafür in den internationalen Verbänden, der UEFA, der FIFA, einbringt". Er vermisse beim DFB jedoch Persönlichkeiten für diesen Weg, sagte Zingler und kritisierte DFB-Direktor Oliver Bierhoff. Dieser habe "mal was über den ostdeutschen Fußball" sagen wollen und nannte dann "als Beispiel ausgerechnet RB Leipzig", sagte Zingler: "Die haben, mal abgesehen von der Tatsache, dass sie in Leipzig spielen, gar nichts mit dem ostdeutschen Fußball zu tun. Entweder weiß er es nicht besser oder es interessiert ihn nicht, wobei beides gleich schlimm wäre."