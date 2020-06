Florian Hübner (Abwehrspieler Union Berlin): "Wir haben eine super erste Halbzeit gespielt, haben geführt und hätten erhöhen können. Dann bekommen wir ein dummes Gegentor aus einem Einwurf. Das war die einzige wirkliche Chance, die wir im Spiel zugelassen haben. Von daher ist der Punkt zu wenig. Auf diese Leistung kann man aber aufbauen. Jeder Punkt bedeutet viel im Abstiegskampf. Wir hätten gern einen Dreier gehabt. Darauf können wir aufbauen. Die nächsten Spiele werden schwer genug."



Daniel Caligiuri (Angreifer Schalke 04): "Wichtig in unserer Situation ist, dass wir nicht verlieren. Wir sind nicht in einer perfekten Situation, daher haben wir erstmal versucht, kein Gegentor zu bekommen. Dann bekommen wir ein Tor durch einen individuellen Fehler, wie es in den vergangenen Wochen öfter war. Aber wir haben eine Antwort gezeigt. Klar wollen wir als Schalke hier gewinnen. Aber in einer solchen Situation fällt das allen nicht so leicht. Nach der Pause haben wir nicht mehr die richtige Durchschlagkraft vorn gehabt. So nehmen wir erst einmal den Punkt mit aus Berlin. Wir haben zwölf sieglose Spiele in Serie, da willst Du erst einmal nicht verlieren. Wir haben versucht, hinten kompakt zu stehen. Vom Kämpferischen und der Mentalität haben wir aber gezeigt, dass wir noch da sind. Schade, dass es nicht zu drei Punkten gereicht hat."