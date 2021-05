Der 1. FC Union Berlin darf sein letztes Spiel in dieser Saison erstmals seit Ende Oktober 2020 wieder vor Zuschauern austragen. Bis zu 2.000 Fans können bei der Begegnung gegen RB Leipzig an diesem Samstag (15:30 Uhr live in der "SpiO"-App) im Stadion An der Alten Försterei dabei sein, wenn die Inzidenzzahlen in der Hauptstadt auch in den kommenden Tagen so niedrig bleiben wie aktuell. Das bestätigte Martin Pallgen, Sprecher der Berliner Senatsverwaltung für Inneres und Sport, am Montag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Zuvor hatte die "B.Z." über entsprechende Pläne berichtet. Aktuell liegt der Inzidenzwert in Berlin bei 68,6. Für Union Berlin geht es als Tabellen-Siebtem im letzten Ligaspiel sportlich noch um die Qualifikation für die neue europäische Conference League.