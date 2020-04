"Für uns ist klar, dass wir Marius behalten wollen", sagte Oliver Ruhnert, Geschäftsführer Profifußball, dem "Kicker" (20.04.20) und fügte an: "Die Schnelligkeit, die Unbekümmertheit und der Mut, eins gegen eines zu spielen, sind absolute Fakten bei ihm, die positiv sind." Allerdings habe Bülter im Defensivverhalten noch Probleme. Da müsse er noch wacher werden und Situationen besser erkennen, so Ruhnert.

In seiner ersten Bundesligasaison absolvierte Bülter 24 der bisherigen 25 Spiele und ist mit sieben Treffern Unions zweitbester Torjäger nach Sebastian Andersson (elf Treffer). Dabei spielte er noch vor zwei Jahren in der Regionalliga beim SV Rödinghausen. Erst im Sommer 2018 gelang mit dem Wechsel zum 1. FC Magdeburg der Sprung in den Profifußball.