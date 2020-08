Abwehrspieler Dayot Upamecano von RB Leipzig wurde von Trainer Didier Deschamps erstmals in den Kader der französischen Nationalmannschaft berufen. Der 21 Jahre alte Innenverteidiger steht für die Spiele der Uefa-Nations-League am 5. September in Schweden und drei Tage später gegen Kroatien im Aufgebot der Equipe Tricolore. Das gab der französische Verband am Donnerstag (27.08.2020) bekannt.