Die Verhandlungen laufen nun auch offiziell: Der Sportvorstand von Fußball-Bundesligist Bayern München , Hasan Salihamidzic, hat am Samstag einen "Bild"-Bericht bestätigt, nachdem die Berater von RB Leipzigs Innenverteidiger Dayot Upamecano an der Säbener Straße zu Vertragsverhandlungen waren. Vor dem Spiel gegen die TSG Hoffenheim sagte er bei "sky": "Wir beschäftigen uns mit dem Spieler. Ihr habt ja gesehen, dass wir uns mit den Beratern getroffen haben. Es waren sehr gute und professionelle Gespräche."

Die "Bild" hatte am Samstag gemeldet, dass am Donnerstag Upamecanos Berater Volker Struth und Sascha Breese zu Gesprächen in die Münchner Geschäftsstelle gefahren seien. Die Verhandlungen hätten rund 2:30 Stunden gedauert. Auch Salihamidzic war auf einem Foto zu sehen. Struth und Breese gehören zu den renommiertesten Beratern der Branche, auch Bayern-Verteidiger Niklas Süle gehört zu ihrem Portfolio. Auch RB-Trainer Julian Nagelsmann und Real-Madrid-Star Toni Kroos sind bei Ihnen.