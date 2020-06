Letztes Spiel für die Frauen des FF USV Jena. In Unterzahl verlor das Team von Trainer Christopher Heck zuhause gegen den MSV Duisburg mit 0:2 (0:2). Nach einer Roten Karte für Tina Kremlitschka musste Jena seit der 23. Minute in Unterzahl spielen. Das spielte den Duisburgerinnen in die Karten, die drei Minuten später durch die neuseeländische Abwehrspielerin Meikayla Moore in Führung gingen. Sekunden vor dem Pausenpfiff erhöhte Mittelfeldspielerin Alina Angerer für die "Zebras" auf 2:0. Nach dem Wechsel passierte nichts Zwingendes mehr, die Duisburgerinnen brachten den für sie so wichtigen Dreier ins Ziel. Somit muss neben Jena auch der 1. FC Köln den Gang in die Zweitklassigkeit antreten.

USV-Torhüterin Sarah Hornschuch. (Archiv) Bildrechte: imago images / foto2press