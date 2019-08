"Wir sind fokussiert und freuen uns, dass es endlich los geht", beschreibt der neue Trainer Christopher Heck im Gespräch mit sport-im-osten.de die Gefühlslage am Tag vor seinem persönlichen Bundesliga-Debüt. Heck, der wie sein neuer Klub aus der 2. Liga kommt und dort zuletzt Wetzlar trainierte , geht beim USV mit einem personell um dreizehn Zugänge veränderten Team in die neue Saison. Er freut sich auf "einige junge Spielerinnen, die dem Team neue Kreativität bringen" - und zusätzliche Torgefahr im Angriff: Mit Vanessa Fudalla (18 Tore/Bayern München II) und Jalila Dalaf (14 Tore/SV Meppen) überzeugten die Verantwortlichen zwei Top-Schützinnen der vergangenen Zweitliga-Saison vom Wechsel nach Jena. Erfahrung ins Mittelfeld soll die tschechische Nationalspielerin Jitka Chlastáková (Slavia Prag) bringen.

Sportlich, das ist Heck klar, wird es für die finanziell eher klamm aufgestellten Jenaerinnen in der neuen Saison "definitiv ein Kampf um den Klassenerhalt" werden. "Unsere Tugenden werden dabei Leidenschaft, Wille und Teamgeist sein", verspricht der 45-Jährige, der in seiner Trainerphilosophie Anlehnungen an eine Trainerlegende durchklingen lässt: "Giovanni Trapattoni hat schon gesagt: 'Es gibt nur einen Ball im Fußball. Und wenn der Gegner ihn hat, muss man sich fragen, warum'. Mein großes Ziel ist, den Ball so weit wie möglich vom eigenen Tor fernzuhalten."