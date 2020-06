Die Fußball-Frauen des USV Jena verkaufen sich trotz des bereits feststehenden Abstiegs aus der Fußball-Bundesliga weiter gut. Am Mittwoch entführten die Thüringerinnen beim 1:1 (1:0) in Essen einen Punkt beim Tabellenvierten.

Bundesliga-Schlusslicht Jena ging in der Partie sogar in Führung: Christin Meyer traf nach 15 Minuten. Lange konnte das Team von USV-Trainer Christopher Heck auf drei Punkte hoffen, nach 63 Minuten glich Kirsten Neese aber aus. Essen vergab mehrere Chancen zum Sieg. Mit dem Abpfiff bejubelten die Thüringerinnen ihren vierten Punkt in dieser Saison.