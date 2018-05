Die Thüringerinnen hatten sich etwas vorgenommen. Nacht dem torlosen Remis gegen Köln in der Vorwoche war klar, nur Siege können noch im Kampf um den Klassenerhalt helfen. Und es ließ sich gut an: In der siebten Minute brachte Lisa Seiler den Gast mit einem schönen Schuss ins rechte lange Ecke in Führung. Allerdings dauerte es nur drei weitere Minuten, bevor Isabella Hartig einen schönen Spielzug von Hoffenheim zum Ausgleich vollendete. Dann wuchs Torfrau Erin McLeod in der 26. Minute über sich hinaus, als sie einen zumindest fragwürdigen Handelfmeter von Hoffenheim stark parierte. Vor der Pause jubelten erneut die Jenaerinnen, nachdem Amelia Pietrangelo den Ball ins rechte Eck schob zum 2:1.