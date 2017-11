"Es muss uns gemeinsam gelingen, diese sportliche Talfahrt zu beenden. Wenn man in Köln verliert, muss man das nicht schönreden. Dennoch haben wir eine Mannschaft gesehen, die bis zur letzten Minute deutlich überlegen war und aufopferungsvoll gekämpft hat. Wir sehen zum jetzigen Zeitpunkt keinen Sinn in einem Trainerwechsel", sagte Präsidentin Heike Kraußlach in einer Mitteleilung des USV. Nach sieben Spieltagen stehen die Thüringerinnen mit nur einem Punkt und dem schlechtesten Torverhältnis aller Teams auf dem vorletzten Tabellenplatz. Es ist der schlechteste Saisonstart in der zehnjährigen Bundesliga-Historie des Vereins.