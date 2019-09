Die Thüringerinnen begannen stark und gingen nach elf Minuten durch eine direkt verwandelte Ecke von Merza Julevic in Führung. Danach kamen die Gäste besser ins Spiel und glichen in der 34. Minute aus, Eunice Beckmann traf per Kopf.

In der zweiten Hälfte schliefen die Jenenserinnen zu Beginn kurz und lagen dann durch Yuka Hiranos Treffer mit 1:2 zurück. Doch der USV kam zurück und schaffte durch den verwandelten Foulelfmeter von Vanessa Fudalla noch den Ausgleich (71.). In der Nachspielzeit trafen die Hausherrinnen sogar noch zum 3:2. doch das Tor wurde wegen Abseits aberkannt. In der Tabelle geben die Thüringerinnen die Rote Laterne vorerst an den MSV Duisburg ab.