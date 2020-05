Fußball | Bundesliga Einige Fragezeichen beim USV Jena - Quarantäne-Trainingslager in Hessen

Hauptinhalt

In zehn Tagen muss der FF USV Jena nach langer Zwangspause wieder in der Liga ran. Doch vor dem Restart am 7. Juni ist noch einiges zu tun beim abstiegsbedrohten Bundesligisten - etwa ein Quarantäne-Trainingslager. Das kann aufgrund der Verfügunglage aber nicht in Thüringen stattfinden, weswegen der USV nach Hessen ausweichen will. Und da ist auch noch nicht klar, wer alles mit machen darf. Wir sprachen mit Geschäftsführer Christoph Schliewe über die aktuelle Situation.