Seiler stand 2010 mit dem FF USV im DFB-Pokalfinale und stieg 2008 und 2019 mit dem Team in die Bundesliga auf. Insgesamt absolvierte Seiler 166 Spiele für Jena in der Bundesliga sowie 24 Partien im Pokal. In der abgelaufenen Saison stand sie in 20 der 22 Spiele auf dem Platz und erzielte ein Tor.