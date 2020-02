Intensiv ließ Heck in den vergangenen Wochen nicht nur an den spielerischen und physischen Fähigkeiten arbeiten, der 46-Jährige legte zudem besonderen Wert auf die Teamchemie. "Durch unsere gezielten Teambuilding-Maßnahmen ist der Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft noch einmal gewachsen. Ich habe das Gefühl, dass sie und auch der ganze Verein voll fokussiert auf die kommenden Aufgaben sind", blickte Heck im Gespräch mit dem MDR optimistisch voraus.



Das Vorbereitungshighlight außerhalb des Platzes war sicherlich das sogenannte Tough-Adventure-Race - eine außergewöhnliche Konditionseinheit des Bundesliga-Kaders gemeinsam mit den eigenen U21- und U17-Nachwuchsteams an verschiedenen Stationen in der Stadt. Der Glaube an das große Ziel Klassenerhalt sei "bei allen voll da - zu 100 Prozent", versichert Christopher Heck.