In gemeinsamen Gesprächen und im beiderseitigem Einvernehmen haben dem USV zufolge Verein, Cheftrainer Heck und sein Assistent Osterbrink beschlossen, die Zusammenarbeit im Sommer zu beenden. Heck war im Sommer 2019 vom Zweitligisten FSV Hessen Wetzlar an die Saale gewechselt. Thilo Osterbrink assistierte schon in der 2. Frauen-Bundesliga unter dem damaligen Coach Steffen Beck. Die Suche nach einem neuen Chef an der Seitenlinie laufe "während der Corona-Pandemie auf Hochtouren", so der aktuelle Tabellenletzte.