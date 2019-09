Die Spielerinnen von Trainer Christopher Heck erwischten einen Start nach Maß. Julia Arnold brachte den USV bereits in der dritten Spielminute in Führung, Christin Martina Meyer erhöhte anschließend auf 2:0 (25.). Doch Frankfurt gab nicht auf und kämpfte sich zurück ins Spiel.

Noch vor der Pause gelang Géraldine Reuteler der 1:2-Anschlusstreffer (30.). Nach dem Seitenwechsel nahm das Team von Trainer Niko Arnautis das Heft des Handelns dann endgültig in die Hand. Zunächst war es Barbara Dunst, die in der 61. Minute ausglich. Anschließend gingen die Frankfurterinnen per Doppelschlag sogar mit zwei Toren in Führung. Zunächst traf Janina Hechler in der 81. Minute zum 3:2, nur drei Minuten später traf Shekiera Martinez zum 4:2-Endstand.