In der laufenden Saison sind die Kräfteverhältnisse aber anders: Wie schon im DFB-Pokal (1:6) und im Spiel am 1. Spieltag (1:6) waren die Thüringerinnen Hoffenheim auch am Sonntag in allen Belangen unterlegen. In der Tabelle ist der USV damit weiter abgeschlagen Letzter. Die nächste Chance auf Punkte gibt es gegen Potsdam.