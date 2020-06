Der USV hatte den Gastgeberinnen eine spannende erste Hälfte geliefert. Vor allem die Abwehr agierte konzentriert und kompakt. Die gefährlichste Aktion vor der Pause war ein Lattentreffer der Kölnerin Eunice Beckmann in der 18. Minute. Auch in der zweiten Hälfte konnte Jena lange Zeit die Partie offen halten. Vanessa Fudalla (53.) und Christin Meyer (77.) hatten Jenas beste Abschlussgelegenheiten. In der 82. Minute markierte schließlich Rachel Rinast per direkt verwandelter Ecke den entscheidenden Treffer für die Rheinländerinnen.

Lisa Seiler (17, FF USV Jena) und Peggy Nietgen (21, 1. FC Köln) kämpfen um den Ball Bildrechte: imago images/Beautiful Sports