Der Tabellenletzte, der in der kommenden Spielzeit mit dem FC Carl Zeiss Jena fusionieren möchte, tauschte sich in dieser Woche per Videokonferenz mit den anderen Vereinen und dem Deutschen Fußball-Bund hinsichtlich einer Entscheidung aus. Die Mannschaft um Kapitänin Julia Arnold würde als Schlusslicht zwar von einem Abbruch profitieren können, plädierte aber dennoch für eine Wiederaufnahme des Spielbetriebes. USV-Geschäftsführer Christoph Schliewe sagte in der "Thüringer Allgemeinen": "Am Ende sind wir Sportler, weil wir die sportliche Lösung wollen. Es muss eine Entscheidung geben, mit der alle leben können. Die Liga und die Vereine müssen jetzt zusammenhalten, sich solidarisch zeigen."